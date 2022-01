Genta: «Il Milan ha riempito il serbatoio di energie»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Carlo Genta intervenuto a Sunday Morning a Sky Sport, ha dato la sua opinione sull’inizio del 2022 del Milan, le sue parole:

«Il Milan è lì anche perchè si è ripreso. Il Milan che abbiamo visto in questo inizio 2022 è un altra cosa reispetto a quello che avevamo lasciato dopo la vittoria ad Empoli che è stata la vera chiave perchè lì era ancora in emergenza, ha riempito il serbatio di energie e abbiamo rivisto il Milan di lusso quello degli utlimi tempi. Detto questo molto andrà al rinetto alla luce di Atalanta Inter di questa sera perchè il Milan è stato bravissimo qui a rimanere lì dov’è però adesso bisogna dare spaventosa continuità ai risultati e acnhe lì non è che puoi sempre cavartela in emergenza: si è fatto male ancora Tomori. Gabbia e Kalulu hanno fatto il loro, è tornato Theo Hernandez che conosciamo bene, però insomma a questo punto vale lo stesso discorso fatto per il Napoli, devi cominciare a recuperare in maniera stabile i giocatori e poi con l’Inter te la giochi. Con lo Spezia potrebbe essere un lunedì abbastanza morbido , però poi arrivano partite un po’ più complicate a cominciare da quella del prossimo turno»