Genta: «Scudetto? Al Milan ha la percentuale più alta di vittoria»

Carlo Genta intervenuto in collegamento negli studi Sky Sport durante Sunday Morning ha detto la sua sulle percentuali scudetto in Serie A

Carlo Genta intervenuto in collegamento negli studi Sky Sport durante Sunday Morning ha detto la sua sulle percentuali scudetto in Serie A:

«Al Milan do il 35% delle possibilità di vittoria finale, il resto delle percentuali divideteli per le altre 3, ma ai ronnoneri dò la percentuale più alta, anche in funzione delle partite di ogg. La grande differenza rispetto alle altre è che nei momenti di difficoltà ha sempre fatto risultato, negli scontri diretti ha sempre fatto risultato, soprattutto rispetto alla Juventus che negli scontri diretti non ha mai vinto. La differenza sta nel fatto che nel momento che il Milan si è trovato sull’orlo per uscire dalla lotta scudetto ha sempre risposto. E’ questo il grande valore aggiunto, il vantaggio del Milan rispetto alle altre»