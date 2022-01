ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Federico Gatti intervenuto a Sky nel post partita di Parma Frosinone ha fatto chiarezza sul proprio futuro. Ecco le sue parole:

«Il mio passato è motivo di orgoglio e motivo di spiengermi sempre più in alto, senza limiti, lavorando sodo giorno dopo giorno per arrivare più in alto possibile Juventus, Milan, Napoli o Torino? Io sono un giocatore del Frosinone darò tutto fino alla morte fino a quando sarò sotto contratto qua poi è chiaro io lavoro per arrivare anche a quelle realtà, è il mio sogno perchè cambierebbe la vita a me e alla mia famiglia. Penso che sia il sogno di chiunque quando si affaccia al mondo del calcio»