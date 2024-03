Gasperini litiga col giornalista di Dazn: «Ti sbagli di grosso»

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha avuto un battibecco con un giornalista di DAZN dopo la sconfitta contro il Bologna

Intervistato da DAZN dopo Atalanta-Bologna, coi nerazzurri ora a -10 dal Milan, ha dichiarato:

RISPOSTA – «Ti sbagli proprio, non so cosa hai visto. Riporta le cose giuste, se no non ci siamo. Ti sbagli di grande. Quando siete a bordocampo a volte riportate cose che sentite voi e che vi fa comodo riportare».

PARTITA – «Abbiamo fatto una grande partita, un primo tempo straordinario, non so cosa avete sentito a bordo campo. L’Atalanta ha fatto una grande partita, al di fuori di un blackout nel secondo tempo la reazione è stata positiva. Il primo tempo poteva chiudersi meglio, siamo perdenti negli episodi, quello del rigore è pesante da digerire. In tre minuti abbiamo buttato via una partita che abbiamo giocato bene».

