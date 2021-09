Ganz: «Giornata memorabile, oggi abbiamo giocato un bel calcio»

Maurizio Ganz, tecnico del Milan Femminile, ha parlato dopo l’8 a 1 rifilato alla Lazio. Ecco l’analisi dell’allenatore

Intervenuto a Milan Tv dopo a vittoria per 8 a 1 sulla Lazio, Maurizio Ganz, allenatore delle rossonere, ha analizzato la partita, facendo i complimenti alla squadra per il gioco e l’interpretazione della partita.

PARTITA – «Una partita che abbiamo preparato bene in settimana e si è visto. Questa è una giornata menorabile per noi, ho ringraziato ragazze: l’unica cosa che posso dire è ‘grazie grazie grazie’ per quanto visto in questa partita».

GIOCO – «Sono due anni che lavoriamo per avere questa mentalità e questo gioco. Abbiamo giocato i palloni giusti, servendo bene gli esterni. Oggi abbiamo fatto calcio: si è visto calcio in campo, l’unico rammarico è stato il gol subito su un nostro errore».

SQUADRA – «Hanno giocato tutte bene, grande partita di molte giocatrici. Complimenti a chi ha giocato, a chi è entrato a partita iniziata e a chi è rimasto in panchina a fare il tifo con la squadra».