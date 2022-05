Fusi: «Locatelli farà come ha fatto quest’anno Tonali, su Bremer..»

L’ex Juve Luca Fusi è intervenuto in esclusiva a Juventusnews24.com. ha parlato di vari temi riguaradanti i bianconeri

Come giudica la prima stagione di Manuel Locatelli? Arthur e Rabiot meritano la conferma?

«Locatelli è un ottimo giocatore e come fatto quest’anno da Tonali, la seconda stagione farà ancora meglio. Su Arthur e Rabiot, dipende dal progetto del mister se faranno parte della nuova Juve».

Da doppio ex di Toro e Juve: che consiglio dà a Bremer che è accostato anche ai bianconeri?

«Bremer è un ottimo giocatore e sarebbe un grande acquisto per la Juventus dopo l’addio di Chiellini. Ma la concorrenza per il giocatore è tanta».

