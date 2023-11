Furlani a favore della nuova Champions League: «Mi piace per questi motivi». Le sue dichiarazioni sull’inedito format

Ospite a Radio Serie A, Giorgio Furlani, CEO del Milan, ha dichiarato quanto segue sulla nuova Champions League. Le sue dichiarazioni.

NUOVA CHAMPIONS LEAGUE – «Il format nuovo ci permette di giocare più partite in Europa: sono match di alto valore. Offriremmo ai nostri tifosi più partite contro top club europei. Ci sarà un impatto economico positivo, il valore della competizione crescerà così come le squadre che vi parteciperanno. Io voglio sperare che il calcio italiano, se continuerà con questo trend positivo, potrà avere una quinta squadra in Champions».

