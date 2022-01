ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Rocco Commisso ha parlato al Financial Times: duro attacco sugli altri presidenti in Italia. Le sue parole

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato al Financial Times. Le sue parole:

INVESTIMENTI – «Ci sono anche le gelosie. Perché chi altro ha fatto quello che ho fatto io? Non gli Agnelli. Il nonno, forse, non i nipoti. Non Gordon al Milan. Non quel ragazzo di Suning. Sono lì con i soldi degli altri. Qui non c’è nessuno, nessuno come me.»

