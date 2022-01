Caressa: «Ecco la mia top 11, Theo devastante e Leao...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Fabio Caressa, in un video pubblicato sul suo canale YouTube, ha stilato la top 11 della scorsa giornata di campionato:

«Theo ha fatto una partita straordinaria, è stato devastante. Pioli ha detto che è un giocatore che sta ritrovando tranquillità, quindi evidentemente lui ogni tanto la perde. Ma non può non essere nella nostra top 11 per la partita che ha fatto. Poi Leao che, insieme a Rebic, è mancato tantissimo al Milan. Non può che essere l’uomo in più in questa seconda parte di stagione»