Ex Milan, Giampaolo verso l’esonero? La situazione

Esonero Giampaolo, confronto con la Sampdoria per l’allenatore ex Milan. Ecco qual è la situazione attuale: le ultime

Il pessimo avvio di stagione della Sampdoria non porterà all’esonero di Marco Giampaolo. La panchina dell’allenatore blucerchiato non è a rischio, ma in settimana è previsto un confronto con il presidente Marco Lanna e il vicepresidente Antonio Romei per capire quali siano i reali problemi della squadra.

L’intenzione della società è quella di fare un’analisi su quanto accaduto a Verona (blackout totale e due gol subiti in otto minuti) e capire anche il pensiero dei senatori dello spogliatoio. Una cosa è certa: massima fiducia a Giampaolo.