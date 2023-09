Ex Milan, Gattuso potrebbe ripartire in Ligue 1! L’indiscrezione

Ex Milan, Gattuso potrebbe ripartire in Ligue 1! La novità. L’ex allenatore rossonero è nel mirino del Lione

Gennaro Gattuso potrebbe ripartire dalla Francia. L’ex calciatore e allenatore del Milan è nella lista del Lione per rimpiazzare Blanc, che potrebbe essere esonerato.

Come riportato da Foot Mercato, l’allenatore italiano è uno dei candidati per la panchina francese. Nelle prossime ore il club prenderà una decisione in merito.