Ex Milan, Dalot: «Il mio momento migliore, volevo giocare con regolarità»

L’ex Milan Dalot, ora allo United ha festeggiato le 50 presenze contro il Brentford, ecco le sue parole riportate da Manchester Evening News:

«Probabilmente è il mio momento migliore da quando sono allo United. Ho lavorato per questo sin dal primo giorno, l’obiettivo era giocare regolarmente. Non è facile quando giochi solo qualche partita in pochi mesi ma ora, con più opportunità, posso mostrare quello che so fare»

CRISTIANO RONALDO E BRUNO FERNANDES – «Essere in squadra con due giocatori di qualità è una gioia. Imparo da loro, cerco di aiutarli. Da portoghese, è un orgoglio giocare con loro»