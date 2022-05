Ex Milan Cutrone, parla l’agente: «Basta prestiti serve una soluzione»

Nel corso dell’ intervista a Repubblica, l’agente di Patrick Cutrone, Federico Pastorello, ha detto la sua sul futuro dell’attaccante

«Purtroppo nel corso della stagione ci si è accorti che Pinamonti e Cutrone, che sono molto amici, per caratteristiche non si completano. L’allenatore se ne è reso conto, ora per Patrick dobbiamo trovare una soluzione, non più in prestito perché siamo finalmente all’ultimo anno col Wolverhampton»