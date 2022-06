Disfatta dell’Italia in Germania. In pochi minuti Werner segna la sua doppietta personale per il 5-0 tedesco. Che errore Donnarumma

Disfatta dell’Italia in Germania. Sul risultato già al sicuro per la Nazionale tedesca (3-0) tra il 68′ e il 69′ Werner segna la sua doppietta personale portanto il punteggio sul 5-0.

Da segnalare però che l’ultimo gol è nato da una papera di Donnarumma che in fase di costruzione dal basso ha sbagliato il passaggio regalando il possesso agli avversari che non si sono fatti pregare per segnare