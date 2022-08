Dionisi su Pinamonti: «E’ intelligente e sta bene fisicamente». Le parole del tecnico del Sassuolo

Alessio Dionisi ha parlato durante la conferenza stampa alla vigilia del match contro il Milan di Pinamonti. Ecco le parole del tecnico del Sassuolo:

«Buono. Andrea sta bene fisicamente, l’inserimento nella squadra è a buon punto. Ci vuole del tempo per acquisire la conoscenza del singolo giocatore che può darti la palla in un certo momento e tu puoi intuire con uno sguardo. Andrea è intelligente, si è messo a disposizione. Non carichiamolo di ulteriore responsabilità. Continuerà a far bene come ha già fatto»