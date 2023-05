Dida: «Galliani è stato importante per la mia carriera». Le parole dell’ex portiere rossonero sull’amministratore delegato del Monza

Dida ha parlato ai media a margine della presentazione dell’autobiografia “Le memorie di Adriano G.”. Le parole dell’ex portiere rossonero riprese da TMW:

«A lui mi legano ricordi belli della mia vita. La sua simpatia, la sua allegria, la sua voglia di avere sempre un brasiliano in squadra…Questa passione che lui ha per il calcio, è stato una persona importante per la mia carriera, senza di lui sarebbe stato sicuramente più difficile. E’ una persona che capisce tanto del mondo del calcio».