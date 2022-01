Di Stefano: «Il Milan ha ritrovato la quadra»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Peppe di Stefano inviato Sky Sport a Milanello ha fatto il punto sullo stato di forma del Milan. Le sue parole:

«Semplicemente si è ripostato. Ha ritrovato Leao, Brahim Diaz, Florenzi in condizione. Il Milan è una squadra che non riesce a regolarsi nel bene o nel male. Theo l’ho visto responsabilizzato in maniera diversa magari grazie alla fascia di capitano e alla paternità in arrivo. La squadra ha ritrovato la quadra. Pioli ha toccato le corde giuste»