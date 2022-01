Deulofeu: «Tifo per il Milan, ho fatto bene in rossonero»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Le parole di Gerard Deulofeu, ex Milan, oggi all’Udinese, intervistato da OneFootball

Le parole di Gerard Deulofeu, ex Milan, oggi all’Udinese, intervistato da OneFootball:

«Ogni tifoso mio e del Milan sa che ho una stima molto forte per loro, tifo per loro, ma adesso sono concentrato sull’Udinese. Ho fatto il mio percorso là, penso che ho fatto molto bene, a un livello molto buono, ma è già passato e non ti posso parlare di altre squadre che non siano l’Udinese. Quello che arriverà lo vedremo»