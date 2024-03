Delio Rossi su Di Bello dopo Lazio Milan: «Se un arbitro non è bravo deve accadere questo». Le dichiarazioni dell’allenatore

L’allenatore Delio Rossi è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per analizzare gli ultimi episodi arbitrali avvenuti in Lazio-Milan.

SQUALIFICA DI BELLO – «Se un arbitro non è bravo va fermato e basta, non esiste che lo mandi a riabilitarsi in Serie B perché questo significa che consideriamo la Serie B una serie minore. Io faccio l’allenatore e se retrocedo tutti gli anni non trovo panchina, così dovrebbe essere per gli arbitri».

SUGLI ARBITRI – «Il calcio è la terza industria dove girano tanti soldi, gli unici a non essere professionisti sono gli arbitri. È anacronistico così come lo è il fatto che i controllori sono eletti dai controllati. ‘ arbitro dovrebbe essere un giudice terzo e invece non è così. Io sono convinto che gli arbitri oggi non hanno il senso del calcio. Io credo che se è vero che i migliori devono andare avanti e i più scarsi si dovrebbero fermare, allora prenderei i calciatori meno bravi e li metterei a fare gli arbitri perché i giocatori hanno il senso del gioco. Con il Foggia siamo andati in Serie B per colpa dell’arbitro ma non interessa a nessuno perché era il Foggia».