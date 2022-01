Conferenza stampa Pioli: le parole dell’allenatore dopo Venezia Milan

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa al termine del match tra Venezia e Milan. Ecco le parole dell’allenatore

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa al termine del match tra Venezia e Milan. Ecco le parole dell’allenatore:

Vittoria: «È stata una vittoria che la squadra ha cercato con determinazione; ho visto attenzione e concentrazione»

Grande prova a sinistra di Theo e Leao: «È una zona di campo dove abbiamo tanta qualità, con anche Rebic che presto sarà in condizioni ottimali. È chiaro che abbiamo le nostre caratteristiche e cerchiamo di sfruttarle. Abbiamo costruito tante occasioni da goal».

Il Milan è, al momento, in testa alla classifica: «È ancora lunga, mancano dei recuperi. Era una partita insidiosa questa, difficile, dopo aver speso tanto con la Roma. L’abbiamo vinta con convinzione. Ora pensiamo alla prossima gara con questa mentalità»

Recupererà qualcuno per il Genoa?: «Dipende dai tamponi. Cercheremo di fare bene anche col Genoa».

Come valuta la prestazione del Venezia?: «Il Venezia ha affrontato bene la partita, ma è difficile giocare contro una squadra come la nostra che va in vantaggio subito e che ha grandi ripartenze e grandi qualità».

400 partite in Serie A per lei: «Spero di raddoppiare. Non sono più così giovane, ma dentro mi sento molto giovane. Mi auguro di andare avanti e di farlo con questo club che mi sta mettendo nelle condizioni di lavorare al meglio».

Chi vede protagonista per lo Scudetto?: «È lunga. Credo che l’Inter sia nettamente favorita, poi dietro ci sono squadre che possono star lì».