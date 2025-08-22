Conferenza stampa Allegri: le parole verso Milan-Cremonese. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Sarà la Cremonese il primo avversario del Milan in campionato. Di seguito riportata la diretta testuale della conferenza stampa di Massimiliano Allegri.

LA PRIMA PARTITA – «Iniziamo un percorso ottimale che ci dovrà portare al massimo. A marzo vogliamo arrivare nelle migliori condizioni. Sono molto contento dei ragazzi che ho trovato, un gruppo che sta diventando squadra. Domani inizia la stagione e avremo una partita complicata: bisogna concentrarsi sull’obiettivo di domani. Le squadre di Nicola sono sempre rognose».

IL LIVELLO DELLA SQUADRA – «Io credo che bisogna sempre puntare al massimo degli obiettivi. Bisogna viaggiare alla stessa velocità, non avere up and down. Il nostro obiettivo è quello di giocare la Champions il prossimo anno».

COME VUOLE IL MILAN NELLA SUA TESTA – «Dev’essere una squadra innanzitutto. Porteremo grande rispetto a tutti gli avversari: la vittoria va sempre conquistata sul campo. Per ottenere dei risultati devi essere bravo con e senza palla».

MILAN FAVORITO PER LO SCUDETTO – «Ci sono 8 squadre. L’Inter, la Roma, la Fiorentina, la Juventus, il Napoli (la vera favorita perché ha vinto lo scorso anno)».

LA DIFESA – «Penso sia solamente questione di caratteristiche dei giocatori. L’importante è avere equilibrio sempre»

MERCATO – «La società ha fatto un buon lavoro sia in entrata che in uscita».

MODRIC – «Parlare tecnicamente di Modric è inutile. Durante la partita tocca più la palla d’esterno che d’interno, lo fanno davvero in pochi. Non può avere la fisicità di 10 anni fa, cercheremo di gestire al meglio l’annata. Si è dimostrato anche a livello fisico di stare molto bene: sarà sicuramente utile alla squadra sia in campo che fuori»

VOGLIA DI RISCATTO – «Non è stato un addio difficile alla Juventus: abbiamo vinto una Coppa Italia quindi per me è stato bello. Sono legato a tante persone dentro la Juventus»

AMBIENTE A SAN SIRO – «Dobbiamo essere bravi noi a conquistarli. Con le vittorie sicuramente ci darà una mano lo stadio»

BONIFACE – «Non parlo di lui perché non è un giocatore del Milan».

SERVE UN CENTRALE? – «Sono sereno perché ho 4 centrali di cui due possono giocare a destra. Sono molto sereno, lo ripeto: sarà importante stare bene fisicamente».

MODULO – «Come caratteristiche Leao ha fatto molto bene da centroavanti e sono molto contento anche di Gimenez. L’importante è avere lo spirito giusto: nelle difficoltà bisogna esaltarsi».

CENTROCAMPO – «Per quanto riguarda Modric oggi deciderò se farlo giocare dall’inizio o meno. Ho la convinzione che tra Loftus e Fofana possano raggiungere 15 gol».

IBRAHIMOVIC – «Si è messo a disposizione ed è un punto di riferimento. Sicuramente sarà un valore aggiunto».

LEAO – «Speriamo di vederlo in campo contro il Lecce, aggiornamenti non ce ne sono».