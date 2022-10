Chelsea Milan: Thiago Silva e Nesta di nuovo insieme – FOTO

Il profilo Twitter riporta una foto di Nesta e Thiago Silva insieme: un’immagine che riporterà molti bei ricordi ai tifosi del Milan

Il Chelsea ha pubblicato una foto che farà sobbalzare i tifosi rossoneri. Thiago Silva e Nesta insieme. Proprio come nell’ultimo anno al Milan, esattamente 10 stagioni fa.

Some old friends catching up! 🤝 pic.twitter.com/eREw5M04yf — Chelsea FC (@ChelseaFC) October 5, 2022

E quella fu l’edizione di Champions League che vinse il Chelsea per la prima volta nella storia. Un obiettivo che oggi sembra lontano per i londinesi, ultimi in classifica nel girone, ma il cammino è lungo, non si sa mai…