Cesari promuove Sozza: «Gara da 9. Giusti il giallo a Thiaw e il rigore per l’Inter». Le sue parole negli studi di Mediaset

Intervenuto negli studi di Mediaset, Graziano Cesari ha parlato così degli episodi da moviola nel derby di Milano tra Inter e Milan. Le sue parole.

CESARI – «Simone (Sozza) merita un 9, perfetto sotto ogni punto di vista. Tecnicamente e atleticamente a livello altissimo, mai sopra le righe. Gli do un voto in più perché c’era anche il vincolo territoriale (è di Seregno) che poteva condizionarlo psicologicamente. Ammonizione Thiaw? Decisione giusta, Thuram anticipa l’avversario che ne frena la corsa. Rigore Lautaro? Rigore ineccepibile, ultimo intervento importante in una partita quasi perfetta di Sozza»