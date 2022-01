Cernoia commenta il Milan: «Supercoppa uno dei trofei più sentiti»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Cernoia ha commentato il ritorno in campo dopo l’infortunio e la vittoria della Supercoppa con il Milan. Le sue parole

Valentina Cernoia racconta le sue emozioni per il ritorno in campo dopo l’infortunio e la vittoria della Supercoppa Femminile, proiettandosi verso i prossimi impegni. La sua intervista a Juventus TV.

RIENTRO – «Sicuramente tanta emozione e tanta tensione, lo ammetto. Sapevo di dover rientrare subito bene. Devo ritrovare la condizione ma sono stata veramente felice di tornare».

SUPERCOPPA – «Ha tantissimo valore per me per il rientro e per la squadra e la società in generale. Abbiamo dimostrato che nel momento di difficoltà chi ha qualcosa da dare lo dà sempre. Abbiamo fatto qualcosa di veramente incredibile, forse è stato uno dei trofei più sentiti e sofferti».

