Cecchinato: «Il discorso di Ibra da brividi, ho festeggiato lo scudetto così..»

Marco Cecchinato, tennista e tifoso del Milan, ha parlato a Sky Sport raccontanto le sue emozioni per lo scudetto vinto dai rossoneri:

«Il discorso di Ibrahimovic mi ha messo la pelle d’oca, l’ho ascoltato prima del match e sono parole di uno spessore increbili. La sera dello scudetto ho festeggiato con la maglia del Milan sotto la Torre Effeil. Sono contento per il Milan, ho una forte passione per il Milan oltre che per il calcio»