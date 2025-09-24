Casatese Merate Milan Futuro 0-0: i rossoneri non sfondano, buon punto per Oddo. Il resoconto del match

Casatese Merate Milan Futuro 0-0: i rossoneri di Massimo Oddo non sfondano nella quarta giornata del campionato di Serie D, Girone B

Un punto prezioso, ma senza reti. Il Milan Futuro, la squadra rossonera che milita nel campionato di Serie D, Girone B, ha pareggiato per 0-0 contro il Casatese Merate nella quarta giornata di campionato. La partita, giocata sul campo della formazione lecchese, ha visto un equilibrio sostanziale tra le due squadre, che si sono divise la posta in palio. Il risultato finale lascia l’amaro in bocca ai rossoneri, che speravano di portare a casa i tre punti.

Le scelte tattiche di Oddo

L’allenatore del Milan Futuro, Massimo Oddo, ha schierato i suoi con un modulo 4-3-3, una scelta che riflette la filosofia offensiva del club, in linea con le direttive del direttore sportivo Tare e dell’allenatore della prima squadra, Massimiliano Allegri. In porta ha giocato Pittarella, mentre la difesa a quattro era composta da Cappelletti, Dutu, Odogu e Karaca. A centrocampo, spazio a Hodzic, Geroli e Branca, con il tridente d’attacco formato da Perina, Balentien e Sia.

La cronaca della partita e le sostituzioni

Il match è stato caratterizzato da una fase di studio iniziale, con entrambe le squadre attente a non scoprirsi. Le prime ammonizioni sono arrivate per Hodzic del Milan e per El Hadji del Casatese Merate. Nella ripresa, Oddo ha cercato di dare una scossa alla squadra con una serie di sostituzioni. Al 53′ sono entrati Perrucci e Asanji al posto di Cappelletti e Perina, con l’obiettivo di dare nuova linfa all’attacco. Più tardi, al 68′, sono entrati Ossola e Domnitei per Hodzic e Balentien, mentre al 77′ è stato il turno di Minotti, subentrato a Geroli.

Un pareggio che muove la classifica

Nonostante gli sforzi, il risultato è rimasto fermo sullo 0-0 fino al fischio finale. Un pareggio che, seppur senza gol, è utile per muovere la classifica del Milan Futuro, che ha dimostrato una buona solidità difensiva, con un’attenta prestazione del reparto arretrato e del portiere Pittarella.

Ora l’attenzione si sposta sulla prossima partita, con la speranza che i giovani talenti rossoneri possano trovare la via del gol per conquistare la loro prima vittoria in campionato. Il lavoro di Massimo Oddo, sotto l’occhio attento di Allegri e Tare, continua con l’obiettivo di far crescere i giocatori e prepararli per un futuro in prima squadra.