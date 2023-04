Alvino: «Finalista di Champions avrà 20 punti in meno del Napoli»

Carlo Alvino, noto giornalista di fede napoletana, ha provato Milan e Inter sui social in vista della Champions League

Intervenuto sul proprio profilo Twitter, Carlo Alvino ha provocato Milan e Inter:

«Pensavo: in finale di Champions League ci sarà una squadra con una ventina di punti in meno in classifica del Napoli … E la narrazione “drogata” parla di campionato mediocre e falsato …La verità è che li abbiamo asfaltati! Senza se e senza ma!».