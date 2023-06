Morata Milan: la verità sul rinnovo e la pista saudita. L’Atletico Madrid non considera il calciatore incedibile. I dettagli

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, tra i tanti i profili sondati dalla dirigenza rossonera per completare il reparto offensivo c’è quello di Alvaro Morata.

L’attaccante spagnolo nonostante la buona stagione non è considerato incedibile dall’Atletico Madrid e lo testimonia anche la non ufficialità del suo rinnovo sino al 2026. Una trattativa, quindi, è possibile che venga imbastita sulla base di un prestito con obbligo di riscatto o comunque a titolo definitivo ma a prezzo di saldo. Inoltre, lo spagnolo non prende in considerazione le offerte dall’Arabia perché vuole restare in Europa e gradirebbe un ritorno in Serie A.