Raveyre Milan: ecco quando arriverà la firma. Le ultime sul suo approdo in rossonero e sul suo futuro. I dettagli

Secondo quanto riportato da SportZone, Noah Raveyre firmerà la prossima settimana il suo primo contratto da professionista con il Milan.

Dopo l’approdo in rossonero, il giovane portiere francese potrebbe essere ceduto in prestito alla Serie B per abituarsi al calcio italiano.