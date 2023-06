Calciomercato Milan, colpo a zero a centrocampo? Ultimissime

Calciomercato Milan, i rossoneri continuano a seguire Skhri del Colonia, centrocampista libero a parametro zero

Il calciomercato Milan potrebbe presto mettere a segno il primo colpo in entrata. Come riferito da Kicker infatti, i rossoneri sarebbero in pole nella corsa a Skhri, centrocampista del Colonia libero a parametro zero dal prossimo 1° luglio.

I rossoneri devono vedersela con la concorrenza di Eintracht Francoforte e Crystal Palace.