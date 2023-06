Calciomercato Milan, Pastorello fa chiarezza su Baldanzi

Calciomercato Milan, Federico Pastorello ha fatto il punto sul futuro di Tommaso Baldanza, obiettivo dei rossoneri: le sue parole

Ai microfoni di TMW, Federico Pastorello, agente di Tommaso Baldanzi, obiettivo del calciomercato Milan, ha fatto il punto sul futuro del proprio assistito:

Sono stato uno di quelli che lo ha spinto molto ad andare là. Lui avrebbe voluto anche finire la stagione con i suoi compagni ad Empoli e magari anche divertirsi vista la salvezza acquisita. Gli ho chiesto questo ennesimo sforzo perché credo che sia una vetrina incredibile. Per informazioni certe ci sono praticamente tutti i club internazionali con i loro Chief Scout a vedere questa competizione. La sta facendo benissimo, è un modo anche quello per farsi conoscere anche a livello internazionale visto che gioca in un buon club, ma che magari non è europeo. È una vetrina molto, molto importante. Ma anche noi, non è che siamo contrari a rimanere, anzi. Stiamo bene, abbiamo da poco rinnovato, se sarà presa una decisione diversa da questa sarà presa comunque in concerto con la società. C’è grande dialogo con presidente e direttore sportivo