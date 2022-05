Calciomercato Milan, Baiocchini: «Ecco le ultime sui rossoneri»

Manuele Baiocchini, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato di quelle che potrebbero essere le mosse del Milan nella prossima finestra di calciomercato

«A centrocampo il Milan deve fare almeno un paio di operazioni, perché Kessie andrà via e verrà rimpiazzato. Renato Sanches potrebbe essere il giocatore che interessa ai rossoneri e che potrebbe rimpiazzare Kessie: se n’è parlato già a gennaio e il Milan ha mantenuto i contatti in questi mesi. È certamente un obiettivo. Molto probabilmente andrà via anche Bakayoko, perché nessuno è contento: né lui né il club. Il suo era un prestito biennale ma probabilmente tornerà al Chelsea, alla fine del campionato se ne parlerà per trovare una soluzione. Inoltre se il Milan non riuscisse a fare il colpo sull’ala destra potrebbe allora tornare sul trequartista. Credo che tanto del mercato del Milan sarà in evoluzione, ad esempio su Brahim Diaz bisognerà vedere cosa succederà. Quindi se non sarà rivoluzione poco ci manca, tanti giocatori di questo Milan lasceranno il Milan e tanti ne arriveranno, ad esempio Origi. Il Milan vorrà cambiare tanto e vorrà soprattutto alzare il livello qualitativo della rosa in generale, perché quest’anno ha fatto un miracolo ma i miracoli non si ripetono due volte»