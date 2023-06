Loftus-Cheek Milan: accordo trovato! Ecco quando sarà in Italia per le visite mediche, l’idoneità fisica e la firma sul contratto

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, nella giornata di oggi è arrivata la definizione dell’operazione tra Chelsea e Milan per Loftus-Cheek.

Raggiunta l’intesa totale, nelle prossime ore il Milan si metterà al lavoro per mettere a punto gli aspetti logistici per l’organizzazione del viaggio in Italia del calciatore inglese, che si potrà così sottoporre al classico iter delle visite mediche, di quelle per l’ottenimento dell’idoneità sportiva e successivamente la firma sul suo nuovo contratto.