Bucciantini: «Milan? È la squadra più positiva della stagione»

Marco Bucciantini presente negli stuidi di Sky Sport, ha detto la sua sulla stagione del Milan in ottica scudetto:

«Il Milan è la squadra mentalmente più positiva della stagione, ha saputo vivere il momento in cui tutto andava bene, poi c’è stato un periodo in cui non riusciva a far gol o meglio pochi gol e tutti da fuori area ma ha smesso di prendere gol e quello chiedeva in quel momento la sua forza, ha trovato un portiere che fa parate importanti, che ha dimostato qualità e mentalità. Quest’anno non è un campionato di dati, non c’è il super attacco la super difesa non vincerà la più forte ma vincerà la migliore per esempio in questo momento in testa alla classifica c’è la migliore quella ha dato il massimo di se stessa sempre»