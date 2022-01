Bucchioni: «Milan penalizzato contro lo Spezia»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Enzo Bucchioni, intervenuto durante la trasmissione ‘Calcissimo’ in onda su Top Calcio 24, ha parlato del Milan e dell’errore dell’arbitro Serra. Le sue parole:

«L’errore è stato clamoroso e mi dispiace per questo ragazzo. Lui lo ha ammesso subito ma sono cose che condizionano la partita e determinano il risultato. Questo è un errore che non ci deve stare, un errore clamoroso a certi livelli. Questo arbitro forse non è pronto ad arbitrare a certi livelli. Il Milan esce penalizzato e quell’errore è determinante. I rossoneri comunque devono anche recriminare per le occasioni sprecate come ad esempio il rigore sbagliato»