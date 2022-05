Bucchioni: «Maldini e Massara hanno un sogno per la prossima stagione»

Enzo Bucchioni nel suo editoriale pubblicato oggi su TMW, ha parlato delle strategie di mercato che il Milan

«Maldini e Massara hanno le idee chiarissime che ora spiegheremo con l’aggiunta di una ciliegina da tenere in serbo se la nuova proprietà, qualunque sarà, avesse voglia di fare subito uno squadrone europeo. C’è un sogno che si chiama Joao Felix suggerito da operatori di mercato ai rossoneri perché il portoghese nell’Atletico non è così centrale come vorrebbe e la società spagnola non direbbe no a un’offerta da settanta milioni. Fra l’altro anche Simeone ha messo gli occhi su Dybala proprio per sostituire Joao Felix.

Ma, al di là dei sogni, c’è anche un piano concreto per coprire alcuni ruoli scoperti. È in dirittura d’arrivo il doppio colpo Botman-Renato Sanches con il Lille. Si lima sul prezzo, i rossoneri vogliono pagare cinquanta milioni, i francesi ne chiedono dieci, alla fine cinque, in più. Comunque Renato Sanches ha detto ok a 4,5 milioni per quattro anni e prenderà il posto di Kessie. Per il difensore l’olandese l’accordo c’era già da gennaio e con il recupero di Kjaer completerà una difesa di alto livello. Restano due ruoli nevralgici come l’esterno destro e il sottopunta. L’identikit per l’esterno porta a Berardi e il discorso con il Sassuolo è avviato, in mezzo al campo della folle idea Felix al posto di Brahim Diaz abbiamo detto.

Per completare il quadro servirebbe anche un centroavanti, ma qui il discorso ruota attorno a Ibra. Sapremo presto»