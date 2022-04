Brahim Diaz-Milan, rilancio difficile: ma Pioli è obbligato a puntarci. Anche il futuro dello spagnolo non è più così certo

Come scrive La Gazzetta dello Sport appare complicato il rilancio di Brahim Diaz, se non altro perché lo spagnolo sembra aver perso il gusto per il tiro: in 27 partite di campionato, ha inquadrato la porta appena 6 volte. Male anche in rifinitura: due assist, per un trequartista che si muove alle spalle del centravanti siamo al minimo.

La via di uscita è un paradosso. Perché tra l’emergenza e il rendimento deludente delle alternative in quella posizione (Kessie e Saelemaekers da“10” non ingranano), Pioli sarà “costretto”a puntare su Brahim anche nelle prossime partite

E il futuro? Brahim Diaz sta giocando di sotto delle aspettative in questa stagione. L’andaluso è in prestito dal Real Madrid anche per la prossima stagione: difficile pensare ora a una separazione, ma molto dipenderà anche dalle scelte del giocatore.