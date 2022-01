Bozzolan: «Lavoriamo per vincere il campionato, vi racconto mister Giunti»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’intervista di Milan Tv all’esterno basso del Milan Primavera, Andrea Bozzolan

L’intervista di Milan Tv all’esterno basso del Milan Primavera, Andrea Bozzolan.

RIENTRO – «Sono appena rientrato dopo essere stato positivo al Covid, ma adesso sono rientrato e mi sto allenando, do il massimo. Difficile quando il campionato si ferma ma cerchiamo di farci trovare pronti e dare il massimo. Speriamo si sistemi tutto al più presto, per noi calciatori e per tutti»

ALLENAMENTI – «Abbiamo appena ripreso, abbiamo svolto diverse sedute di allenamento, alcune molto difficili dal punto di vista della corsa, facendo carichi di lavoro a secco per riprendere fiato e forma fisica. Stiamo anche lavorando sull’unione di gruppo»

IN PRIMAVERA – «Per me è stato fantastico quando in estate mi hanno comunicato che avrei fatto parte del gruppo della Primavera, ancora adesso sto cercando id migliorare per essere una risorsa per questa squadra. Sono tra i più giovani, infatti sto cercando di migliorare guardando i più grandi e il mister. Molti già li conoscevo, come gruppo siamo scherzosi ma quando c’è da lavorare siamo sempre sul pezzo. Sono molto carico e cerco di migliorarmi, mi faccio trovare pronto e quando il mister mi farà giocare mi farò trovare pronto»

GIUNTI – «Un allenatore tosto ma che sa scherzare. Serio e deciso, pretende molto da noi come è giusto. Da me chiede di essere sempre concentrato»

LAVORO INDIVIDUALE – «Sono abbastanza soddisfatto ma so che posso dare di più, sto cercando di migliorare fisicamente»

YOUTH LEAGUE – «Esperienza fantastica giocare contro ragazzi di nazioni diversa, fortissimi, e abbiamo visitato posti stupendi ed è un’emozione che mi porterò nel cuore»

CAMPIONATO – «Abbiamo iniziato con qualche difficoltà ma ci siamo ripresi e vogliamo ricominciare come abbiamo finito per arrivare il più in alto possibile e vincere il campionato»