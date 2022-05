Bonan: «Lotta Scudetto? Il Milan ha dimostrato questo»

Alessandro Bonan presente negli studi di Sky Sport ha detto la sua sul Milan in chiave scudetto. Ecco le sue parole

«Chi ha il destino nelle proprie mani è avvantaggiato, ha un percorso da seguire. C‘è una strada che è tracciata, sai che ci devi camminare e non devi distrarti. Da un certo punto di vista è facilitante. Però poi ci sono le avversarie e un calendario complesso, anche se il Milan ha dimostrato di non guardare al calendario: spesso contro avversari anche nobili si è riscoperta squadra più forte. Fatal Verona? Non ci credo a questi ricorsi storici. Parliamo di realtà storiche, di momenti storici di squadre completamente diverse. In questo caso il Verona è certamente una squadra importante che ha fatto bene, forse è la grande sorpresa della stagione. Il Milan però io lo vedo fortemente concentrato. Contro la Fiorentina non ha giocato una partita straordinaria, ma sotto l’aspetto della concentrazione, della presenza, è stata una partita straordinaria»