Nella giornata di mercoledì si deciderà definitivamente il futuro della partita tra Bologna e Inter fissata inizialmente al 6 gennaio

Bologna Inter è fissata per il 27 aprile. La famosa partita programmata per il 6 gennaio e rinviata per i casi Covid nel club rossoblù dovrebbe essere recuperata l’ultimo mercoledì del mese.

Come scrive oggi Gazzetta.it, però, nella giornata di mercoledì il Collegio di Garanzia dello Sport prenderà una decisione definitiva sul ricorso presentato dall’Inter. Le possibilità di una vittoria a tavolino sono poche, ma il club nerazzurro ci crede per due motivi: il fatto che il Bologna non abbia presentato reclamo e che abbia fornito all’ASL una lista di contatti poco precisa.