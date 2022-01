Bertini: «Serra? La tensione gioca brutta scherzi»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Anche Paolo Bertini, ex arbitro internazionale, torna sull’incredibile errore di Serra in Milan-Spezia . Ecco le sue parole a Tuttomercatoweb:

«C’è stata troppa precipitazione nel fischiare una punizione dal limite. Non ha pensato in quel momento dove potesse andare a finire il pallone ed è stato un errore grosso. L’episodio a volte ti fa girare il risultato e questo è stato uno di quei casi. Il suo atteggiamento a seguito dell’errore è stato anche toccante, con le sue scuse e anche a fine partita. Del resto a volte il diavolo fa le pentole ma anche i coperchi. E dopo l’errore è arrivata la rete dello Spezia all’ultimo secondo… Purtroppo a volte la tensione gioca brutti scherzi anche agli arbitri. La voglia di intervenire su un fallo ti fa perdere lo sviluppo dell’azione. Pioli comunque ha sottolineato l’errore del direttore di gara però ha ricordato anche che la sua squadra poteva fare di più. La prestazione del Milan è stato sullo stesso livello di quella dell’arbitro, ai rossoneri è mancato qualcosa, hanno fallito anche un rigore. La lettura degli episodi insomma va fatta ad ampio raggio, fermo restando lo sbaglio dell’arbitro. Mi sento di mandare un abbraccio al Serra perchè sicuramente sono giornate pesanti per lui»