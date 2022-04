Barrow al 45′: «Stiamo cercando di tenere i ritmi alti del Milan»

Barrow ha parlato ai microfoni di Sky Sport all’intervallo di Milan Bologna. Ecco le parole dell’attaccante rossoblu

Barrow ha parlato ai microfoni di Sky Sport all’intervallo di Milan Bologna. Ecco le parole dell’attaccante rossoblu:

«Sappiamo che la partita è difficile perchè i ritmi del Milan sono alti ma noi cerchiamo di tenere i loro ritmi. Giochiamo per Mihajlovi e per i tifosi per noi questa partita è molto importante»