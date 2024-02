Baresi a Sky: «Sorteggio? Mezzo sorriso. Il Milan deve essere sempre ambizioso»

Franco Baresi, vicepresidente onorario del Milan, ha parlato a Sky dopo il sorteggio degli ottavi di Europa League a Nyon

Franco Baresi a Sky ha commentato i sorteggi degli ottavi di Europa League, che hanno abbinato il Milan allo Slavia Praga. Ecco le sue parole:

SORTEGGIO – «Diciamo che per come eravamo arrivati in fondo con il Leverkusen, c’è un mezzo sorriso. Non bisogna sottovalutare lo Slavia Praga, è una squadra solita fisica e che ha fatto un buon girone battendo la Roma. Bisogna avere rispetto di tutti, ma il Milan deve essere sempre ambizioso».

RENNES – «Dispiace perdere, anche se è stata una sconfitta indolore, ma dobbiamo concedere meno. Magari dopo aver vinto 3 a 0 non c’era quella attenzione. Il prossimo turno bisogna fare attenzione all’andata e al ritorno».

PROBLEMA DIFENSIVO – «Bisogna fare di più e tutti. Vuol dire che si arriva un attimo dopo, è la squadra che deve essere compatta. Siamo una squadra che crea molto e stiamo subendo troppo. Dobbiamo avere più attenzione. Il Milan riesce sempre a creare e possiamo fare male».

MILAN – «Dobbiamo essere ambiziosi, sempre. Bisogna fare il massimo. Possiamo giocarcela con tutti. Bisogna lavorare e crederci. La squadra deve crescere in generale. Poi abbiamo giocatori che possono fare male. Bisogna essere compatti e più uniti».

SQUADRA – «La squadra deve crescere in generale. Speriamo rientrino presto tutti gli infortunati, così l’allenatore avrà maggiori possibilità di scelta».