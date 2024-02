Sorteggi ottavi Europa League LIVE: Milan in attesa di conoscere la sua avversaria

Sorteggi ottavi Europa League: ecco l’avversaria del Milan. Tutti gli abbinamenti della fase ad eliminazione diretta della competizione

Alle 12, presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon, vanno in scena i sorteggi degli ottavi di finale di Europa League: il Milan, dopo aver eliminato il Rennes ai playoff, è in attesa di conoscere la sua avversaria. Milannews24 segue LIVE la cerimonia.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Sorteggi ottavi Europa League LIVE: gli aggiornamenti

Aggiornamenti a partire dalle 12.00

Sorteggi ottavi Europa League: il regolamento degli spareggi

Al sorteggio partecipano 16 squadre. Le otto vincitrici dei gironi di Europa League, teste di serie, affronteranno le vincitrici degli spareggi per la fase a eliminazione diretta, non teste di serie. Nessuna squadra può affrontare un’altra squadra della stessa federazione nazionale. Le sfide degli ottavi si giocheranno con gare d’andata e ritorno. Le vincitrici dei gironi giocheranno il ritorno in casa. Se nel doppio confronto le due squadre saranno in pareggio dopo 180 minuti, si andrà ai supplementari indipendentemente dai gol fatti in casa o in trasferta. In caso di ulteriore pareggio dopo i 30 minuti dei supplementari, si andrà ai calci di rigore.

Sorteggi ottavi Europa League: le possibili avversarie del Milan

Teste di serie

Atalanta (ITA)

Brighton (ENG)

Leverkusen (GER)

Liverpool (ENG)

Rangers (SCO)

Slavia Praha (CZE)

Villareal (ESP)

West Ham (ENG)

Non teste di serie

AC Milan (ITA)

Benfica (POR)

Freiburg (GER)

Qarabağ (AZE)

Olympique Marseille (FRA)

AS Roma (ITA)

Sparta Praga (CZE)

Sporting CP (POR)

Calendario Europa League: quando si giocano le partite

Ottavi di finale: 7 e 14 marzo 2024

Quarti di finale: 11 e 18 aprile 2024

Semifinali: 2 e 9 maggio 2024

Finale: 22 maggio 2024

Cosa succede dopo?

Le vincitrici degli ottavi andranno ai quarti di finale, il cui sorteggio è in programma venerdì 15 marzo. Le perdenti saranno invece fuori dall’Europa per la stagione in corso.