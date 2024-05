Tomori via dal Milan? Addio possibile solo in questo caso: lo SCENARIO in vista dell’estate

Tomori via dal Milan? Addio possibile solo in questo caso: lo SCENARIO in vista della prossima sessione estiva

Non è in scadenza di contratto e pertanto non rappresenta un pericolo per il club, che ha il coltello dalla parte del manico almeno per quanto riguarda questa sessione di mercato, ma il futuro di Tomori è tutt’altro che definito.

Il centrale inglese guadagna 3,5 milioni di euro l’anno e, nel caso in cui si presentassero sul tavolo dei rossoneri offerte importanti per il suo cartellino verrebbero prese in considerazione. Soltanto così Tomori potrebbe lasciare i rossoneri, che con questo scenario andrebbero poi immediatamente a reinvestire il tesoretto su un nuovo centrale di spessore. A riportarlo è TMW.