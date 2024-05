Milan Cagliari, retroscena Leao: ecco perchè Pioli lo farà partire dalla panchina. Il reale motivo

Milan Cagliari, retroscena Leao: ecco perchè Pioli lo farà partire soltanto dalla panchina. Il reale motivo

Questa sera il Milan ospiterà il Cagliari nella sfida valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A. Come riportato da Tuttosport, Pioli ha in programma una vera e propria rivoluzione per questo match.

Oltre a Calabria, Tomori e Theo Hernandez, anche Leao partirà dalla panchina. Una scelta di natura prettamente tecnica ma che è dovuta principalmente – scrive il quotidiano – a una condizione fisica (e mentale?) non brillantissima. Per questo motivo il portoghese verrà escluso dai titolari.