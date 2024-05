Milan Femminile Primavera, decisa la finale scudetto: le avversarie delle rossonere e quando si gioca

Impresa del Milan Femminile Primavera che elimina la Roma e conquista la finale scudetto di categoria. Decisa l’avversaria

Dopo l’impresa contro la Roma, campione in carica, che ha permesso al Milan Femminile Primavera di accedere alla finale di categoria, è stata decisa anche la seconda finalista:

Sarà il Sassuolo l’avversario delle rossonere: le ragazze neroverdi hanno sconfitto in semifinale l’Inter per 1-0 grazie ad un gol di Perselli al 44′. La finale è in programma sabato alle 16.30 al Viola Park di Bagno a Ripoli.