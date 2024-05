De Zerbi Milan, SPUNTA il dettaglio che non ti aspetti! C’entra la clausola, choc per i tifosi rossoneri

De Zerbi-Milan, clamorosa indiscrezione: spunta una seconda clausola che lega il tecnico italiano al Brighton: i dettagli

Incredibile indiscrezione riportata da Sport Mediaset su Roberto De Zerbi. Il tecnico italiano, finito nel mirino del Milan per la panchina della prossima stagione, non è più bloccato dalla clausola di 15 milioni di euro dopo la risoluzione del contratto col Brighton ma questo non lo rende totalmente libero.

Le parti infatti, al momento della risoluzione, hanno concordato la creazione di una nuova clausola come risarcimento per il Brighton: il valore è di 5 milioni di euro trattabili. Un indizio in più che potrebbe orientare le scelte di Ibrahimovic e Furlani.