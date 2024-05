Mercato Milan: Maignan, Theo Hernandez o Leao? Chi ha maggiori probabilità di partenza

Mercato Milan: Maignan, Theo Hernandez o Leao? Ecco chi ha maggiori probabilità di partenza: il punto sui rossoneri

In estate il calciomercato Milan dovrà difendersi dagli assalti delle big per tre rossoneri che, sebbene non sono reduci dalla loro migliore stagione in carriera, hanno comunque appeal e mercato.

Si tratta di Mike Maignan, Theo Hernandez e Rafael Leao. Ma chi di loro ha maggiori probabilità di partire in caso di offerta congrua? Secondo la Gazzetta dello Sport nell’ordine Theo Hernandez, Mike Maignan e infine Rafael Leao (tra tutti quello che potrebbe alla fine rimanere rossonero).