Pioli Napoli ma non solo: spunta un’altra opzione in Serie A per il tecnico. Le ULTIME

Pioli Napoli ma non solo: spunta un’altra opzione in Serie A per il tecnico che si separerà dal Milan. Le ULTIME

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sul sul futuro di Stefano Pioli, che in settimana dovrebbe incontrare la dirigenza del Milan per cercare un accordo per la separazione.

Nel futuro del tecnico non ci sarebbe soltanto il Napoli. L’allenatore può diventare un’opzione concreta anche per l’Atalanta nel caso in cui Gasperini lasciasse Bergamo e si accasasse proprio all’ombra del Vesuvio.